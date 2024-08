Mercato : Le PSG a signé un «excellent coup»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, le PSG a officialisé l'arrivée de sa troisième recrue estivale. Après Matvey Safonov et Joao Neves, le club de la capitale a bouclé la venue de Willian Pacho, le jeune défenseur équatorien. Peu connu en France, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort pourrait bien surprendre les supporters parisiens selon certains observateurs.

Et de trois pour le PSG ! Ce vendredi, le club parisien a annoncé l’arrivée de Willian Pacho, son troisième renfort de l’été. Le joueur équatorien n’est pas la plus connue des recrues, mais son talent est déjà connu de nombreux observateurs en Allemagne. Porteur du maillot de l’Eintracht Francfort la saison dernière, Pacho a marqué les esprits comme l’a indiqué le journaliste Loïc Woos.

Le PSG a réalisé un joli coup ?

« C’est un rêve depuis que je suis enfant. C’est un très grand club et je suis très heureux de faire partie de cette famille aujourd’hui. Le projet est très ambitieux, la manière de travailler, l’entraîneur, tout me plait. Quand le club m’a contacté, je n’ai pas hésité, j’ai la conviction qu’en venant ici, je vais grandir en tant que personne et en tant que joueur, et je donnerai tout ! » a confié le journaliste de Walfoot dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Pacho annonce la couleur

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2029, Willian Pacho a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs, qui qui vit un rêve depuis sa signature. « Ces dernières années, il a fait partie des très rares défenseurs qui étaient forts aussi bien défensivement qu’avec le ballon. En Belgique, c’est généralement l’un ou l’autre. Mais Pacho a une excellente lecture et compréhension du jeu. Il est très propre dans ses interventions, à la relance, puis a pris de l’expérience en Allemagne et en sélection. C’est un excellent coup» a confié le joueur de 22 ans aux médias du club parisien.