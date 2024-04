Mercato : Le PSG a signé le «gardien du futur» !

Pierrick Levallet

Après avoir passer un bon coup de balais dans son effectif, le PSG a bouclé dix bonnes arrivées pour se renforcer l'été dernier. Le club de la capitale a notamment mis la main sur Arnau Tenas, libre après son départ du FC Barcelone. Et les Rouge-et-Bleu ont visiblement fait une bonne affaire avec le gardien de but de 22 ans puisque le Barça ne cesse de vanter ses qualités.

Le PSG a fait le ménage dans son effectif cet été. Le club de la capitale s’est débarrassé de ses indésirables mais aussi de certaines stars comme Neymar et Lionel Messi. Pour les remplacer, les dirigeants parisiens ont bouclé une bonne dizaine d’arrivées. Luis Campos a notamment préparé l’avenir en prévoyant le départ de Keylor Navas.

Le PSG s'est attaché les services d'Arnau Tenas

Le portier costaricien devrait partir cet été. Le PSG a alors mis la main sur Arnau Tenas. Le gardien de but de 22 ans n’a pas été prolongé par le FC Barcelone et a donc signé libre chez les Rouge-et-Bleu . Le club catalan semble d’ailleurs déjà regretter son départ. Certains estiment même que le Barça a fait une erreur en le laissant filer au vu de ses qualités.

«Arnau est l'un des gardiens les plus coordonnés que j'aie jamais vus»