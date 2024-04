Mercato : Le PSG a recruté un « très grand joueur »

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG s'est qualifié en demi-finale de Ligue des champions, en venant à bout du FC Barcelone. Les Parisiens se sont imposés quatre buts à un, avec des réalisations d'Ousmane Dembélé, Vitinha, et Kylian Mbappé. Bradley Barcola n'a pas été buteur, mais a provoqué l'expulsion de Ronald Araujo. Selon Ludovic Giuly, Paris a recruté un grand joueur en la personne de l'ancien pensionnaire de l'OL.

Alors qu'il était en position défavorable pour une qualification en demi-finale de Ligue des champions, le PSG a réussi à rattraper son retard, et à éliminer le FC Barcelone, pour rejoindre le dernier carré. Le champion de France s'était incliné deux buts à un à domicile, mais lors du match retour, les Parisiens ont livré une magnifique prestation, et se sont imposés quatre buts à un.

Mbappé a inscrit un doublé

Lors du match aller, Kylian Mbappé avait rendu une copie sans saveur, ne parvenant pas à se montrer décisif. Attendu au tournant pour le match retour, le champion du monde 2018 n'a pas tremblé. Il a été l'auteur d'un doublé, permettant ainsi au PSG d'éliminer le FC Barcelone. Ousmane Dembélé a lui aussi été buteur, tout comme Vitinha.

«C’est la naissance d’un très grand joueur»