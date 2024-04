Mercato : Grande nouvelle pour le prochain renfort du PSG

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a mis la main sur deux nouveaux joueurs, Lucas Beraldo, et Gabriel Moscardo. Le premier a rejoint directement Paris, alors que le second arrivera seulement l'été prochain. Le milieu de terrain a été prêté à son club formateur (Corinthians), et il va enfin pouvoir reprendre l'entraînement avec la formation brésilienne, car il a reçu le feu vert des médecins, à la suite de son opération du pied.

L'histoire entre le PSG et le Brésil dure depuis de nombreuses années. En effet, au fil des saisons, un grand nombre de Brésiliens ont posé leurs valises à Paris. Parmi les plus connus, on peut notamment citer Thiago Silva, Raí, Neymar, Ronaldinho, ou bien encore Marquinhos. Cette belle histoire commune s'est encore une fois enrichit l'hiver dernier, avec la signature de Lucas Beraldo.

Gabriel Moscardo arrivera l'été prochain

À la recherche d'un défenseur central face aux nombreuses absences dans ce secteur, le PSG a décidé l'hiver dernier de recruter Lucas Beraldo. Le joueur de 20 ans est arrivé en provenance de Sao Paulo, avec l'étiquette d'un des meilleurs talents du championnat brésilien. Mais l'axial n'a pas été le seul Auriverde recruté par Paris, puisque dans le même temps, Luis Campos a mis la main sur Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain arrivera lui l'été prochain dans la capitale, puisqu'il a été prêté dans la foulée à son club formateur.

Moscardo peut enfin reprendre l'entraînement