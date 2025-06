Mercato : Le PSG a raté «le transfert du siècle» !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des jeunes talents partout dans le monde, le PSG espérait conclure l’arrivée du génie argentin Franco Mastantuono. Malheureusement pour Paris, le phénomène de 17 ans a décidé de s’engager en faveur du Real Madrid pour les six prochaines années. Une arrivée en terres madrilènes qui fait déjà saliver la presse espagnole.

Le PSG a subi un gros échec sur le mercato

Et en parlant de talent, le PSG pensait toucher au but dans le dossier Franco Mastantuono. Né en 2007, le phénomène de River Plate est vu comme le plus grand potentiel du football argentin depuis de nombreuses années. Alors que le club parisien était proche de finaliser le dossier, le Real Madrid s’est immiscé au sein de ce dernier, et a réussi à faire pencher la balance en sa faveur.