PSG : Booba annonce une surprise !

Victorieux en Ligue des Champions, le PSG a vu de nombreuses personnalités le féliciter. Parmi les célébrités proches du club parisien, le rappeur Booba devrait rendre un très bel hommage au club de la capitale en proposant prochainement un single reprenant l’un des chants les plus connus du public des Rouge et Bleu.

DJ Snake , Pierre Gasly , Victor Wembanyama … le PSG dispose de nombreuses vedettes supportant ses couleurs. C’est également le cas du rappeur Booba , qui au sein de plusieurs de ses singles (Paname, Numéro 10, Léo Messi), a déjà rendu hommage plus d’une fois au club de la capitale. Au cours de cette saison, le rappeur des Hauts-de-Seine s’est plus d’une fois exprimé sur le PSG , invitant même les joueurs à son concert à l’U Arena en octobre prochain.

Une reprise de « Tous ensemble on chantera » bientôt dévoilée ?

Mais l’histoire d’amour entre Booba et le PSG est loin d’être terminée. En effet, ce vendredi, ce dernier a publié un extrait sur ses réseaux sociaux. Au sein de ce dernier, on peut y entendre « B2O » reprendre le chant « Tous ensemble on chantera » dans son style. De quoi imaginer la sortie prochaine d’un single en hommage à cette saison historique à Paris ? Possible.