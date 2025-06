Dembélé - PSG : Le grand changement est validé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans un long entretien accordé à France Football, Ousmane Dembélé est revenu sur le tournant majeur de sa saison, à savoir son repositionnement dans l'axe de l'attaque. Une décision prise par Luis Enrique et qui a permis à l'international tricolore du PSG de se montrer beaucoup plus efficace devant les cages.

Dembélé valide son changement de poste

« Numéro 9 et ailier droit, ce ne sont pas les mêmes efforts. Quand tu arrives devant le but, tu es un peu plus frais parce que tu es vraiment dans l'axe. (...) En plus, dès que je touche le ballon, j'ai un ou deux joueurs à éliminer avant de pouvoir marquer ou de faire marquer. Alors que si tu es à droite, tu as l'ailier, le latéral gauche, le milieu qui revient, le défenseur central... Tu arrives devant le but, tu tires là-haut ! » a déclaré le joueur du PSG au cours d’un long entretien à paraître dans France Football ce samedi.