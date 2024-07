Mercato : Le PSG a raté le transfert de la prochaine star du Brésil

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, le PSG tente de se renforcer en misant sur de grands talents, notamment du côté du Brésil. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo ont ainsi débarqué cet hiver, mais le club de la capitale rêvait surtout de recruter Estêvão Willian, mais le crack de Palmeiras a finalement rejoint Chelsea. Et pour son entraîneur au Brésil, les Bleus ont frappé un énorme coup.

Le PSG a raté le transfert d'Estêvão Willian

« Profitez-en pendant qu’il est avec nous. C’est ce que je peux dire. C’est un enfant qui a de la magie en lui, j’espère qu’il continuera avec cet esprit d’attaque et de défense, qui nous aide à gagner des matchs, c’est pourquoi ils ont payé le montant qu’ils ont payé pour lui. Nous pourrions vraiment avoir une génération spectaculaire ici, construire une équipe en or, mais malheureusement les euros et les livres parlent plus fort, et nous en profiterons », a confié le technicien portugais devant les médias, avant de poursuivre.

« C’est une star que le Brésil aura»

« C’est une star que le Brésil aura, il a une belle carrière devant lui, il a dit qu’il aimait mon football, je suis flatté parce que c’est un footballeur raffiné. Je lui ai souhaité bonne chance et lui ai dit que j’étais aussi fan de son football et qu’il connaîtrait beaucoup de succès », a ajouté Abel Ferreira. Par conséquent, le PSG a bien laissé échapper un joyau du football mondial.