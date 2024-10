Mercato : Le PSG a mis un stop à une star de Deschamps !

Axel Cornic

Titulaire avec l’équipe de France ce jeudi face à Israël, Theo Hernandez se retrouve à un tournant de sa carrière. Son contrat avec l’AC Milan se termine en effet dans un an et demi et un départ est de plus en plus évoqué par la presse italienne, avec le Paris Saint-Germain qui est régulièrement cité comme une destination probable.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche de la planète, Theo Hernandez pourrait bien être l’acteur principal du mercato dans les mois à venir. Son aventure à l’AC Milan se rapprocherait du terme et l’avenir pourrait bien s’écrire du côté du Bayern Munich ou encore du PSG, où il retrouverait son frère Lucas Hernandez.

« On a pensé au PSG mais il l'a refusé, je pense qu'on a pensé à le vendre »

Interrogé sur la situation de l’international français à l’AC Milan, le directeur de TeleLombardia a confirmé un possible départ, annonçant d’ailleurs que le PSG aurait pu l’accueillir lors du dernier mercato estival. « Son cycle à Milan est terminé, mais il fallait le vendre juste avant d'en arriver là et Milan ne l'a pas fait. On a pensé au PSG mais il l'a refusé, je pense qu'on a pensé à le vendre » a expliqué Fabio Ravezzani. « Milan aurait dû le vendre lui et Rafael Leao en premier, je l'ai toujours dit. Alors que Leao stagne, Theo Hernandez a même entamé un processus régressif ».

Il réclame le double de son salaire

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, un départ devrait bel et bien se préciser dans les prochains mois pour Theo Hernandez. L’AC Milan lui aurait proposé une prolongation de contrat, mais pour le moment tout serait tombé à l’eau après les exigences extrêmement élevées du latéral de 27 ans. Ce dernier aurait en effet réclamé un salaire supérieur à 8M€ net par an, soit le double de qu’il gagne actuellement et surtout, beaucoup plus que le plus gros salaire du club milanais, qui n’est autre que Rafael Leao avec près de 7M€ net par an.