Mercato : Le PSG a choisi ses deux dernières recrues !

Amadou Diawara

Depuis le début du mercato estival, le PSG s'est attaché les services de trois nouveaux joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier, et Illia Zabarnyi. Alors que le marché est ouvert jusqu'au 1er septembre à 20 heures, le club de la capitale songerait à boucler deux transferts, souhaitant recruter à la fois un ailier gauche et un latéral droit en priorité.

Le PSG s'est montré très discret depuis le début de ce mercato estival. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'a recruté que trois joueurs pour le moment : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.

Le mercato du PSG n'est pas terminé Depuis l'ouverture du marché, le PSG s'est attaché les services de deux gardiens de but et d'un défenseur central. D'abord, Renato Marin est arrivé à Paris librement et gratuitement, étant en fin de contrat avec l'AS Rome. Ensuite, Lucas Chevalier a été transféré en provenance du LOSC pour une somme proche de 40M€. Enfin, le PSG a déboursé environ 63M€ pour arracher Illia Zabarnyi à Bournemouth.