Mercato : Le prochain transfert du PSG déjà trouvé ?

Le mercato hivernal approche à grands pas et le Paris Saint-Germain pourrait bien décider d’apporter quelques modifications à son effectif. C’est notamment le cas en défense, où un Milan Skriniar pas dans les plans de Luis Enrique pourrait être poussé vers la sortie, avec la presse italienne qui parle notamment d’un retour en Serie A.

Il devait devenir le nouveau patron de la défense, mais Milan Skriniar a tout l’air d’être un gros flop. Un an et demi après son arrivée, le Slovaque est plus que jamais poussé vers la sortie au PSG, où Luis Enrique ne serait absolument pas fan de son profil.

Déjà la fin pour Skriniar ?

L’évolution de sa situation depuis le printemps dernier montre clairement un déclassement dans la hiérarchie des défenseur centraux parisiens. Skriniar semble en effet être devenu le quatrième choix derrière Marquinhos, Lucas Beraldo et Willian Pacho. Seul Presnel Kimpembe, handicapé par des blessures depuis un an, serait derrière lui au PSG.

Le PSG prêt à le vendre, mais...

D’après les informations de TMW, l’une des priorités du mois de janvier devrait donc être la vente de Milan Skriniar, mais pas n’importe comment. Le portail italien nous apprend en effet que le Slovaque quittera le PSG seulement si un remplaçant à la hauteur est trouvé, sans toutefois livrer la moindre piste concrète.