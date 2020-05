Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Van de Beek totalement relancé ?

Publié le 10 mai 2020 à 1h00 par La rédaction

La tâche de Zinedine Zidane et du Real Madrid pour Donny van de Beek, pourrait se compliquer.

L’été dernier, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong ont quitté l’Ajax Amsterdam pour rejoindre deux des plus grands clubs d’Europe... Pas Donny van de Beek. Le milieu, qui a pourtant été annoncé tout proche du Real Madrid, est resté chez les Lanciers. Pourtant, la presse espagnole assure que l’intérêt madrilène n’a pas disparu. Zinedine Zidane donne toujours sa priorité à Paul Pogba, mais la piste menant à Van de Beek semble prendre de l’ampleur depuis quelques mois, à Madrid.

Newcastle veut s’offrir Van de Beek