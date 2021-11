Foot - Mercato

Mercato : Le message lourd de sens d’Ibrahimovic sur sa retraite !

Publié le 8 novembre 2021 à 22h40 par La rédaction

Se trouvant au crépuscule de sa carrière, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) a assuré être prêt à régulièrement répondre présent si le sélectionneur de la Suède l’appelait pour les rassemblements tout en confiant n’être pas sur le chemin de la retraite.