Mercato : Le LOSC envoie un gros message sur l'arrivée de Ben Arfa !

Publié le 21 février 2022 à 23h10 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, le LOSC a bouclé l'arrivée libre et gratuite d'Hatem Ben Arfa. Ce lundi, Jocelyn Gourvennec s'est livré sur la signature et l'intégration du milieu offensif français.

Sans club depuis son départ des Girondins de Bordeaux l'été dernier, Hatem Ben Arfa a dû attendre le mois de janvier pour retrouver un club. En effet, le milieu offensif de 34 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du LOSC lors du dernier mercato hivernal. Et alors qu'Hatem Ben Arfa a fait des débuts convaincants au sein de son équipe, Jocelyn Gourvennec a fait part de son immense bonheur d'avoir pu le recruter.

«Il a montré des choses dès son arrivée et il s’est bien adapté au groupe»