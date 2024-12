Mercato : Le grand renfort qui va tout changer au Real Madrid

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Moins impressionnant que l'an dernier, le Real Madrid éprouve des difficultés depuis le début de la saison dans le secteur défensif notamment. En effet, de nombreux joueurs sont venus garnir les rangs de l'infirmerie, à commencer par David Alaba dont le retour se fait attendre. Blessé en décembre 2023, l'Autrichien va faire son retour en janvier si tout va bien. Une excellente nouvelle pour le club qui compte bien surfer sur la dynamique de fin 2024.

Obligé de trouver des solutions pour s’adapter au mieux à la situation, Carlo Ancelotti a réussi à s’en sortir en explorant toutes les possibilités. Néanmoins le retour de certains éléments importants aidera beaucoup l’Italien à y voir plus clair. Cet hiver, le Real Madrid a déjà décidé qu’aucun joueur ne sera recruté. A la place, le retour de David Alaba sera célébré. Le défenseur central de 32 ans sera en fait la seule “recrue” de l’hiver côté madrilène.

🎉 Le Real Madrid s'apprête à frapper fort sur le marché des transferts avec une star qui pourrait révolutionner l'attaque !

➡️ https://t.co/zGIGsMnF3B pic.twitter.com/swRbC7oYrT — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

Alaba de retour à l'entraînement

Annoncé sur le retour depuis quelque temps déjà, David Alaba a fait son retour à l’entraînement avec le groupe lundi. Il était attendu pour son retour et pas qu’avec des exercices moins intenses en vue de reprendre la compétition dans quelques semaines dans le courant du mois de janvier. D’après AS, les matches face à Las Palmas le 19 janvier ou contre Salzbourg le 22 sont plutôt envisagés. Le but est qu’il redevienne à terme un élément central de la défense madrilène.

Ancelotti veut retrouver un pilier

En faisant appel au jeune Raul Asencio ou en rétrogradant Aurélien Tchouaméni au rang de défenseur central, Carlo Ancelotti a tout tenté pour combler l’absence de défenseurs. L’entraîneur italien espère obtenir un renfort de taille avec le retour de David Alaba dans l’effectif. Evidemment, l’Autrichien ne sera pas attendu tout de suite, il faudra lui laisser un peu de temps pour retrouver la forme.