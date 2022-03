Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Le FC Nantes à vendre ? La réponse du club !

Publié le 8 mars 2022 à 21h20 par T.M.

Alors que Mickaël Landreau s’est dit prêt à racheter le FC Nantes, Waldemar Kita ne semble pas vouloir lâcher le club.