Mercato : Le départ d’Higuain déjà acté ?

Publié le 19 mai 2020 à 8h54 par G.d.S.S. mis à jour le 19 mai 2020 à 8h56

Alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat avec la Juventus en juin prochain, Gonzalo Higuain devrait changer d’air cet été. Et il ne manque pas de prétendants…