Mercato : Le départ de Mbappé, une catastrophe pour le PSG ?

Publié le 7 août 2021 à 13h15 par La rédaction

Si le PSG ne parvient pas à conserver Kylian Mbappé cet été, le projet parisien pourrait en prendre un coup. Le Français incarne l’ambition du club.

Son choix se fait attendre mais il ne devrait plus trop tarder désormais. Kylian Mbappé sera-t-il toujours un joueur du PSG cette saison ? Alors que l’attaquant français n’a toujours pas prolongé son contrat, l’idée selon laquelle les dirigeants du PSG pourraient vendre leur pépite cet été commence à émerger. Mais le club parisien donnerait un mauvais signal. Et ses ambitions d’ordinaire très hautes pourraient être revues à la baisse s’il n’était pas remplacé.

Mbappé, la star d’aujourd’hui et de demain

Mbappé devrait incarner le présent mais aussi l’avenir du PSG. Or, le natif de Bondy n’est plus du tout sûr de prolonger son aventure dans la capitale. Si Mbappé était amené à quitter Paris cet été, ce serait un coup de massue pouvant remettre en cause le projet du PSG à court terme (d'autant plus avec les rumeurs d'une fin d'aventure après la Coupe du Monde 2022, qui a lieu au Qatar...). Car Paris perdrait une de ses deux stars offensives, et la principale star de demain. Et il ne lui resterait que très peu de temps pour le remplacer par un joueur du même calibre. C’est pourquoi le PSG joue très gros dans le dossier Mbappé. Les supporters attendent donc impatiemment une bonne nouvelle. Mais ils risquent encore de grincer des dents car rien n’est encore fait. Dans un sens comme dans l’autre.