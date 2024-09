Mercato : Le départ de Mbappé provoque d’énormes pertes au PSG !

Jean de Teyssière

Au PSG, on fait désormais sans Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a quitté le club de la capitale libre pour rejoindre le Real Madrid cet été. Si Luis Enrique n’est absolument pas inquiet sportivement parlant, les responsables du marketing doivent être plus inquiets, le club ayant perdu de nombreux abonnés et vendant moins de maillots depuis le départ de leur star.

Depuis l’arrivée du Qatar à la tête du PSG, les stars se sont succédées. Ibrahimovic a laissé la place à Neymar, rejoint par Mbappé, puis Lionel Messi. Mais désormais, le PSG ne compte aucune grande star dans son équipe, ce qui a un impact évidemment sur la vie du club.

10 millions de followers en moins pour le PSG

Dans son édition du jour, L’Equipe révèle que le PSG a connu une baisse d’affluence sur les réseaux sociaux. Si ces derniers jours, le club s’est félicité d’avoir atteint la barre des 10 millions d’abonnés sur son canal WhatsApp, le club aurait perdu jusqu’à 10 millions d’abonnés sur Instgrame. La faute au départ de Mbappé, couplé aussi à ceux récents de Lionel Messi et Neymar. Les publications sont également moins aimées qu’avant.

Des ventes de maillots ralenties

Le départ de Kylian Mbappé a également un impact sur les ventes de maillots. Kang-in Lee, du fait de sa popularité en Asie est le joueur qui vend le plus de maillots au PSG. Mais l’absence de tête de gondole au PSG empêche le club de vendre autant de maillots qu’avant puisqu’il a été observé un net recul. En attendant, le PSG fait partie des marques fortes du football européen, au même titre que le Real Madrid et Manchester United. Il ne reste plus qu'à savoir si les départs des stars ne feront pas encore plus baisser l'attractivité du PSG sur les réseaux sociaux, et en boutique.