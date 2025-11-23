Mercato : Le coup de pression qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG aurait prévu de se montrer actif sur le mercato en janvier pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu n’excluraient pas non plus de saisir une bonne opportunité pour l’été prochain. Le nom d’Eric Garcia a ainsi été évoqué ces dernières semaines. Le défenseur central espagnol mettrait toutefois la pression à la direction du FC Barcelone pour sa prolongation.

Cet été, le PSG s’est montré peu actif sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu ne se sont contentés que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. La direction parisienne semble toutefois avoir pris conscience des limites de son effectif. Les champions d’Europe voudraient ainsi profiter de l’hiver pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique.

Le PSG garde un oeil sur Eric Garcia... Mais le PSG se tiendrait également à l’affût de la moindre bonne opportunité... pour l’été prochain ! Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil attentif sur la situation d’Eric Garcia, en fin de contrat à l’issue de la saison. Le défenseur central espagnol ne compterait toutefois pas quitter le FC Barcelone.