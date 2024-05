Mercato : Le clan Zidane lâche le Real Madrid, c’est historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est terminé entre les Zidane et le Real Madrid ! D’après la presse espagnole, Théo Zidane, fils du champion du monde 1998, va quitter la Casa Blanca cet été au terme de son contrat. Les Merengue n’auront plus aucun membre de la famille Zidane dans leurs rangs à partir de la saison prochaine, une première depuis 2001.

La grande histoire entre le Real Madrid et les Zidane va toucher à sa fin ! Arrivant au terme de son contrat, Théo Zidane, le fils de Zizou , va quitter la formation merengue dans les prochaines semaines afin de rejoindre un club susceptible de lui proposer davantage de temps de jeu. Le milieu de 22 ans était l’un des éléments phares du Castilla dirigé par Raul, totalisant 2 buts et 4 passes décisives en 37 apparitions avec l’équipe réserve. Pour la première fois depuis 23 ans, aucun membre de la famille Zidane ne figurera dans l’une des équipes du club à la reprise.

Plus aucun Zidane au Real Madrid

Le départ du troisième des fils Zidane marque la fin la relation entre la famille du Ballon d’Or 1998 et le Real Madrid qui avait démarré en 2001, avec la signature du patriarche en provenance de la Juventus. Trois années plus tard, deux de ses fils l’avaient rejoint en intégrant le centre de formation de la Casa Blanca , à savoir Enzo (milieu de terrain) et Luca (gardien de but), qui sont restés malgré le départ à la retraite de leur père en 2006.

Comme Enzo, Luca et Elyaz, Théo Zidane quitte la capitale espagnole

De retour en 2009 en qualité de dirigeant, puis adjoint de Carlo Ancelotti et entraîneur du Castilla, Zinedine Zidane assiste à l’évolution de ses fils chez les Merengue, rejoints en 2010 par Théo puis Elyaz (défenseur) en 2013. En 2016, le champion du monde tricolore prend la tête de l’équipe de première du Real Madrid et aura l’occasion de diriger le temps de quelques minutes son fils Enzo lors d’un match de Coupe du Roi contre le Cultural Leonesa. Son unique apparition chez les pros avant son départ en 2017. L’année suivante, c’est Zinedine Zidane qui plie bagage le temps de quelques mois, suivi par Luca en 2019, ayant quant à lui disputé deux rencontres sous les ordres de Zizou . Théo et Elyaz sont alors les seuls représentants du clan Zidane en tant que joueur, tandis que leur père retrouve le banc en mars 2019 jusqu’en mai 2021.