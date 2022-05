Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Le clan Nübel fait le point sur son avenir !

Publié le 25 mai 2022 à 20h55 par La rédaction

Prêté cette saison par le Bayern Munich à l’AS Monaco, Alexander Nübel va continuer lors du prochain exercice sur le Rocher. Son agent en a dit plus sur son avenir et un possible retour en Bavière.

Barré par Manuel Neuer au Bayern Munich, Alexander Nübel est donc parti chercher du temps de jeu à l’AS Monaco. Prêté sur le Rocher, l’Allemand va continuer en Principauté la saison prochaine. Avant de revenir au Bayern Munich ? Pour Sport1 , l’agent de Nübel a fait le point, expliquant : « Le Bayern nous a informés très tôt que Neuer allait être prolongé jusqu’en 2024. Ce n’est pas un problème. Rien n’a changé dans la situation d’Alex. Il va jouer à Monaco la saison prochaine et il veut continuer de se développer, idéalement en jouant la Ligue des Champions. Bien sûr, l’objectif d’Alex est de s’installer au Bayern sur le long terme. Nous avons des contacts transparents avec les personnes en charge au Bayern qui réévaluerons la situation après la saison prochaine. Ensuite, nous devrons décider s’il prolonge ou non ».