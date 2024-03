Mercato : Le boss de l'OM fait toujours la même erreur

Hugo Chirossel

Ancien joueur de l’OM, entre 2014 et 2017, Romain Alessandrini a donné son ressenti sur la saison actuelle de son ancien club. Le Marseillais a avoué que comme chaque année, le mercato mouvementé a suscité beaucoup d’attentes, mais il a insisté sur le besoin de stabilité, bien qu’il ait conscience que cela est compliqué à Marseille.

La stabilité n’est pas vraiment le mot d’ordre de l’OM depuis que Pablo Longoria en est le président. L’été dernier, l’effectif marseillais a une nouvelle été chamboulé et quatre entraîneurs se sont succédé cette saison. S’il a conscience qu’il est compliqué d’en avoir, Romain Alessandrini estime malgré tout que c’est de stabilité dont a besoin Marseille.

« Il y a toujours beaucoup d’attentes au début de chaque mercato »

« J'ai regardé les derniers matches, c’est vrai que je m’y intéresse un peu plus en ce moment. Bon… C’est Marseille. Il y a toujours beaucoup d’attentes au début de chaque mercato, on fait signer des joueurs, on attend beaucoup d’eux, ça marche au début, un peu moins après… », a déclaré Romain Alessandrini, dans un entretien accordé à Foot Mercato .

« Un club comme ça a besoin de stabilité »