Mercato : Le boss de l’OM est sous pression

Arnaud De Kanel

Les premières échéances importantes approchent à grands pas pour l'OM. Les joueurs de Marcelino ont débarqué au centre Robert-Louis Dreyfus ce lundi pour reprendre l'entrainement. Libre depuis samedi, Alexis Sánchez n'est évidemment pas de la partie. La suite de son aventure avec l'OM repose désormais sur les épaules de Pablo Longoria.

L'effectif marseillais est déjà chamboulé. Nuno Tavares, Issa Kaboré, Ruben Blanco et Eric Bailly sont retournés dans leurs clubs respectifs tandis que Jordan Amavi, Pol Lirola ou encore Isaak Touré ont fait le chemin inverse. Même l'entraineur a changé puisque Marcelino a succédé au démissionnaire Igor Tudor. Les contrats de certains joueurs sont également arrivés à expiration comme ceux de Sead Kolasinac et surtout Alexis Sánchez. Ce dernier attend un geste de Pablo Longoria.

Sanchez discute avec l'OM

Comme indiqué par Foot Mercato, l'OM et Alexis Sánchez continuent de négocier dans l'espoir de trouver un accord. Le club phocéen proposerait un contrat d'un an à l'attaquant chilien avec le même salaire que cette saison. Sanchez s'attend à mieux et il espère encore faire monter les enchères.

La décision reviendra à Longoria

Pablo Longoria sait désormais à quoi s'en tenir pour Alexis Sánchez. Le meilleur buteur de l'OM sous Igor Tudor prolongera si un meilleur salaire lui est proposé. Le président olympien est donc face à un choix crucial : soit il se plie aux exigences de l'attaquant, soit il le laisse partir...