Mercato - OL : Houssem Aouar pourrait retrouver Nabil Fekir !

Publié le 22 mai 2022 à 23h26 par La rédaction

À un an de la fin de son contrat avec l'OL, Houssem Aouar suscite l’intérêt du Betis en vue du mercato estival.

Après six saisons passées à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar pourrait bientôt quitter son club formateur. Le joueur de 23 ans sera libre de tout contrat en juin 2023, et un départ durant le mercato estival n’est pas à exclure. Le Français pourrait même retrouver l'un de ses anciens coéquipiers, également formé chez les Gones. En effet, selon les informations de Foot Mercato , le Betis souhaiterait réunir Nabil Fekir et Houssem Aouar cet été, et pourrait passer à l’action pour ce dernier, une opération qui pourrait avoisiner 15M€. Le joueur ne serait cependant pas pressé, et préférerait attendre avant de faire un choix en espérant que d’autres clubs s’intéressent à lui.