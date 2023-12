Mercato : L’aveu de Griezmann sur son transfert à Barcelone

Thibault Morlain

Après avoir recalé le FC Barcelone en 2018, Antoine Griezmann a fini par cédé aux sirènes catalanes un an plus tard. En 2019, le Français a alors rejoint le Barça de Lionel Messi moyennant 120M€. Alors que Griezmann était très attendu, ça a été compliqué pour lui chez les Blaugrana. Ça a d’ailleurs viré au calvaire et il a fini par revenir à l’Atlético de Madrid en 2021. Une expérience à Barcelone qui lui a permis d’ailleurs de se rendre compte de quelque chose…

« La Decision ». En 2018, c’est dans ce documentaire qu’Antoine Griezmann faisait part de son choix de refuser d’aller au FC Barcelone pour rester à l’Atlético de Madrid. Cela n’a finalement été que partie remise puisqu’en 2019, le champion du monde français a rejoint le Barça. Un transfert XXL qui suscitait forcément de grandes attentes. Mais sur le terrain, Griezmann n’a pas répondu présent. La déception a alors été immense en Catalogne et l’aventure a finalement pris fin en 2021 avec un retour de Grizzi à l’Atlético de Madrid.



Mercato : Antoine Griezmann vend la mèche pour son avenir https://t.co/mQHlJ2egI8 pic.twitter.com/I7woWzhlch — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

« Maintenant, je me réveille chaque matin et je profite de tout »

S’exprimant ce mercredi pour AS , Antoine Griezmann a fait quelques confidences sur son départ de l’Atlético de Madrid en 2019 pour le FC Barcelone. « Durant mon premier passage à l’Atlético, je ne me suis pas rendu compte à quel point j’étais heureux. (…) Quand tu pars ailleurs, tu t’en rends compte. Tu es heureux ici, mais tu ne t’en rends pas compte et tu vis au jour le jour. Quand tu pars et que tu passes par une mauvaise étape, tu te rends compte de ce que c’était et tu essayes de revenir à cet amour. Maintenant, je me réveille chaque matin et je profite de tout : d’aller m’entraîner, de porter cet écusson, d’être avec mes coéquipiers, d’être avec cet entraîneur… Ma famille est également très heureuse ici », a alors confié Griezmann, qui s’est ainsi rendu compte de ce qu’il avait à l’Atlético de Madrid.

« C’est le moment le plus heureux de ma carrière ? Oui »