Mercato - FC Nantes : Un transfert surprise à 15M€ préparé en coulisses ?

Thibault Morlain

Alors que Moses Simon arrivait au terme de son contrat avec le FC Nantes, le Nigérian ne partira finalement pas libre. En effet, le joueur des Canaris a récemment prolongé jusqu’en 2026. Pour autant, l’avenir du joueur de Jocelyn Gourvennec pourrait ne pas s’écrire sur les bords de la Loire la saison prochaine. A Nantes, on ne fermerait pas totalement la porte à un transfert de Simon.

Moses Simon a désormais un contrat allant jusqu’en 2026 avec le FC Nantes. Récemment, le Nigérian a prolongé de deux saisons avec les Canaris, expliquant notamment après sa signature : « Je suis ravi de poursuivre l'aventure ici et très heureux de rester à Nantes ! Je suis prêt à continuer à me battre pour aider l'équipe à aller le plus haut possible ».

15M€ pour le transfert de Moses Simon

Mais voilà que malgré ce nouveau contrat, Moses Simon pourrait ne pas rester au FC Nantes la saison prochaine. En effet, selon les informations de David Phelippeau, journaliste Ouest France , dévoilées lors du podcast Sans Contrôle , les Canaris pourraient accepter de se séparer de Simon moyennant un chèque d’au moins 15M€.

Une prolongation pour éviter un départ libre ?

Surprise donc, Moses Simon pourrait quitter le FC Nantes dans les mois à venir. Au final, en prolongeant le Nigérian, les Canaris pourraient alors s’assurer une jolie rentrée d’argent. Alors que Simon aurait pu partir pour 0€ à l’été 2024, voilà que le prix serait désormais donc fixé à 15M€ pour le joueur de Gourvennec.