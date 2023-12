Mercato : Antoine Griezmann vend la mèche pour son avenir

Thibault Morlain

Alors qu’Antoine Griezmann s’apprête à rentrer dans l’histoire de l’Atlético de Madrid, des questions se posent concernant son avenir. En effet, le Français dispose d’une clause libératoire à 25M€ et forcément, ça intéresse du monde. Ainsi, ces derniers mois, il a notamment été question d’un intérêt de l’OM et d’autres clubs européens pour Griezmann. Mais mauvaise nouvelle pour ces prétendants, le protégé de Diego Simeone a d’autres plans de carrière.

Ayant à plusieurs reprises fait part de son attachement à l’OM, Antoine Griezmann a éveillé certains rêves sur la Canebière. Les fans du club phocéen se sont ainsi mis à envisager une arrivée du joueur de l’Atlético de Madrid et dans le même temps, d’autres écuries se seraient intéressées à l’international français. Quid alors que l’avenir de Griezmann ? Le principal intéressé en a dit plus sur le sujet…

« L’Atlético sera quasiment à 100% mon dernier club en Europe »

Dans un entretien accordé ce mercredi à AS , Antoine Griezmann a fait une annonce sur son avenir. Confirmant son désir de jouer plus tard en MLS, le joueur de l’Atlético de Madrid a également fait savoir qu’il ne se voyait pas dans un autre club européen : « J’ai dit à plusieurs reprises que je voulais prolonger et terminer mon aventure européenne à l’Atlético ? Oui, c’est ce que j’ai dit. Je sais que le club est en capacité de pouvoir faire un effort et nous parlerons. Après l’Europe, ce que j’aimerais plus tard, c’est la MLS, je l’ai toujours reconnu. Mais l’Atlético sera quasiment à 100% mon dernier club en Europe. C’est où je veux être, où je suis le plus heureux et je suis ici à la maison ».

« Je me rends compte que je suis heureux »