Mbappé - Griezmann : Deschamps s’explique après le malaise

Promu capitaine des Bleus après les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, Kylian Mbappé est passé devant Antoine Griezmann dans la hiérarchie, un moment difficile à passer pour le joueur de l’Atlético de Madrid. À l’occasion de l’Assemblée générale de la FFF, Didier Deschamps a eu l’occasion de revenir sur cette transition.

Hugo Lloris et Raphaël Varane partis, Kylian Mbappé a hérité du brassard de capitaine de l’équipe de France après la Coupe du monde au Qatar, devançant Antoine Griezmann dans l’esprit de Didier Deschamps. Un coup dur pour le joueur de l’Atlético de Madrid, déçu, voire irrité, par la décision de son sélectionneur comme l’expliquait L’Equipe . Un coup de blues qui n’a duré que quelques jours. À l’occasion de l’Assemblée générale de la FFF, Didier Deschamps a eu l’occasion de revenir sur ce changement important chez les Bleus .

« Ils assument sur et en dehors du terrain cette responsabilité »

« Au sortir de la finale de la Coupe du monde à Doha avec les arrêts de joueurs cadres, il y a eu une transition avec la nomination du nouveau capitaine Mbappé et vice-capitaine Griezmann. Ils assument sur et en dehors du terrain cette responsabilité , a indiqué Deschamps, relayé par RMC. Les résultats eux aussi sont là. J’attache autant d’importance à l’état d’esprit, à l’image que peut dégager cette équipe. L’état d’esprit sûr et en dehors du terrain est excellent, avec des qualités footbalistiques et aussi des qualités humaines. C’est ça aussi qui plaît beaucoup aux supporters. Les stades où l’on joue sont vite à guichets fermés. On aura l’honneur en Allemagne d’avoir la présence à chaque match de 11.000 supporters. C’est important pour les joueurs . »

« Nous nous jetterons dans la bataille de l’Euro avec beaucoup d’ambition »