Equipe de France : Zidane se fait recaler, Deschamps règle ses comptes

Après la défaite de l'équipe de France en finale de la dernière Coupe du monde, certains espéraient du changement sur le banc, notamment une arrivée de Zinédine Zidane. Mais très vite, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football durant cette période, avait pris la décision de reconduire Didier Deschamps. La durée du contrat avait surpris. Le sélectionneur des Bleus a répondu aux critiques.

Jusqu'au bout, Noël Le Graët a fait confiance à Didier Deschamps. Avant son départ de la présidence de la FFF, le responsable avait pris la décision de prolonger son contrat jusqu'en 2026, repoussant, ainsi , l'arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de l'équipe de France. « C'est un immense plaisir pour moi. Vous savez la considération que j'ai pour l'équipe de France. Je la considère au-dessus de tout et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, que ce soit lors de ma première vie en tant que joueur ou la deuxième en tant que sélectionneur. i je continue, c'est que je suis convaincu qu'il y a de belles choses à faire et que j'ai toute l'énergie pour le faire » avait justifié Deschamps en janvier dernier.

Contrat longue durée pour Deschamps

Une décision loin de faire l'unanimité. Certains espéraient une prolongation plus courte, jusqu'à l'Euro 2024. Son parcours en Allemagne aurait, alors, conditionné la suite de son parcours. D'autres critiques ont été énoncées, notamment sur la proximité entre Le Graët et Deschamps.

« Cela fait plusieurs années déjà que plus rien ne me choque »