Mercato - ASSE : Grande décision pour l'avenir de ce crack ?

Publié le 7 septembre 2022 à 13h10 par Pierrick Levallet

Relégué en Ligue 2, l’ASSE a connu un début de saison chaotique. Mais les choses semblent rentrer dans l’ordre petit à petit. En attendant, la direction des Verts commence à préparer l’avenir de son effectif. Dans cette optique, un jeune crack du centre de formation serait sur le point de signer son premier contrat pro avec le club stéphanois.

Après un début de saison catastrophique, l’ASSE commence à sortir la tête de l’eau. Après leur large succès face à Bastia (5-0), les Verts ont enchainé un troisième match sans défaite contre Pau (2-2) ce mardi soir. Alors que Laurent Batlles lutte pour obtenir des résultats avec son équipe, la direction stéphanoise continue de préparer l’avenir. Et elle serait sur le point de s’assurer les services d’un crack de son centre de formation.

Première apparition en Ligue 2 pour Antoine Gauthier, à suivre… 👏🏼 pic.twitter.com/CLXZCyVboy — La Mine Verte 🍀 (@LaMineVerte) August 31, 2022

Antoine Gauthier va signer pro à l’ASSE

À en croire les informations de Foot Mercato , Antoine Gauthier devrait signer son premier contrat pro de trois ans à l’ASSE. Âgé de 18 ans, le milieu offensif est l’un des piliers de l’équipe U19 des Verts . Le crack stéphanois est représenté par Alfonso Stellittano, qui sert également les intérêts de Dylan Chambost, qui a fait son retour à l’ASSE cet été.

