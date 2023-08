Mercato : L’ASSE se fait encore recaler !

Arnaud De Kanel

La saison vient à peine de débuter que l'ASSE est déjà en pleine crise. Les Verts ont perdu leurs deux premiers matchs et ils continuent d'essuyer des refus sur le marché des transferts. Le dernier en date concerne un joueur formé au club.

Rien ne va plus à l'ASSE. Comme l'an passé, le club du Forez réalise un début de saison chaotique qui fait régner une très mauvaise ambiance en interne et qui compromet déjà une éventuelle remontée en Ligue 1. En dehors du rectangle vert, ça ne s'améliore pas non plus pour les Verts .

L'ASSE enchaine les refus

Sur le mercato, le sujet sensible du moment pour Laurent Batlles, l'ASSE est au point mort. Antoine Leautey et Kévin Van Den Kerkhof ont récemment repoussé les avances de la direction stéphanoise qui ne compte donc que deux nouvelles recrues, à savoir Dylan Batubinsika et Ibrahim Sissoko. Et même lorsqu'un joueur est au club, l'ASSE arrive à se faire recaler...

Moueffek repousse l'offre de prolongation