ASSE : La tension monte, l’entraineur met un coup de pression

Arnaud De Kanel

L'ASSE réalise un début de saison chaotique. Les Verts se sont de nouveau inclinés samedi face à Rodez (1-2). Pendant ce temps-là, le recrutement est au point mort. Cette situation commence à exaspérer le coach Laurent Batlles, encore irrité lorsque le sujet est évoqué, notamment compte tenu de la situation de Niels Nkounkou.

Les jours se suivent et se ressemblent à Saint-Etienne. L'ASSE a perdu ses deux premiers matchs de Ligue 2 et la tension monte en interne. Après avoir interpellé ses dirigeants à plusieurs reprises concernant le mercato, Laurent Batlles en a rajouté une couche après la rencontre face à Rodez. Il faut dire que pour le moment, le club du Forez n'a officiellement bouclé que deux recrues à savoir Ibrahima Sissoko, qui est arrivé libre pour compenser le départ de Jean-Philippe Krasso, et Dylan Batubinsika. Et c'est donc insuffisant aux yeux de Laurent Batlles.

«Parlez-en aux gens concernés»

Le coach de l'ASSE a répondu brièvement aux questions des journalistes, preuve de son agacement sur la situation actuelle. « Le mercato ? Il y a des gens avec qui vous devez parler concernant le sujet, parlez-en aux gens concernés », a lâché froidement Laurent Batlles en conférence de presse, avant d'ajouter.

Trois transferts annoncés à l'ASSE https://t.co/sGkeTpaO7J pic.twitter.com/DgpwAEatjd — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

«Je me concentre sur le terrain»