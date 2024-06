Mercato : L’ASSE a trouvé son buteur pour la saison prochaine ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE ne lâche pas Irvin Cardona. Prêté la saison dernière par Augsbourg, le buteur français, auteur de huit buts en Ligue 2 la saison dernière, est en négociations avec l'équipe stéphanoise. Les discussions porteraient sur l'indemnité de transfert. Parallèlement à ce dossier brûlant, les Verts souhaitent prolonger le contrat d'Aïmen Moueffek.

Le cœur lourd, Irvin Cardona avait fait ses adieux à l'ASSE après la victoire de la montée face au FC Metz. « Il est temps pour moi de vous remercier pour ces six mois exceptionnels. J’ai passé une saison incroyable, pleine d’émotions. Nous nous sommes battus du début jusqu’à la fin, et j’ai pris du plaisir à chaque instant grâce à ce public incroyable. Je garderai des souvenirs merveilleux de cette période. Je tiens également à remercier tout le staff et mes coéquipiers pour leur soutien et leur camaraderie » avait confié le buteur, prêté par Augsbourg la saison dernière.

L'ASSE insiste pour Cardona

Il y a quelques jours, L' Equipe annonçait que l'ASSE avait entamé des recherches pour le remplacer. Mais ce vendredi, But Football Clu b annonce que le dossier Cardona n'a pas été abandonné. Des discussions seraient toujours en club entre les différentes parties. Le club stéphanois et Augsbourg échangeraient sur le montant de l'indemnité de transfert. Son salaire, évaluer à 100 000€, reste conséquent, même si l'ASSE peut s'appuyer, depuis peu, sur des investisseurs puissants (le club a été vendu au groupe canadien Kilmer Sports Ventures).

Les Verts touchent au but sur un autre dossier