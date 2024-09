Mercato : L’ASSE a signé «un joyau»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE ne souhaite pas brûler les étapes avec Igor Miladinovic. Considéré comme le futur du football serbe, le jeune joueur, arrivé cet été en France, n'a pas encore débuté en Ligue 1. Se contentant de quelques matches avec la réserve, le milieu de terrain ne cache pas ses ambitions avec les Verts, en grande difficulté en ce début de saison.

Neuf joueurs ont débarqué à Saint-Etienne cet été. Parmi-eux, Igor Miladinovic. Peu connu en France, ce milieu de terrain de 21 ans est pourtant considéré comme l’un des futurs cadres de l’équipe nationale serbe. Le média Hot Sport le présente même comme un « véritable joyau du football ». Pourtant, l’ASSE ne s’est pas appuyée sur ses qualités en ce début de saison. Il y a quelques jours, Miladinovic a inscrit son premier but avec la réserve. En conférence de presse, Olivier Dall’Oglio avait justifié cette mise à l’écart.

Dall'Oglio réclame de la patience

« Igor nous a rejoint récemment, il n’est pas prêt physiquement. Par rapport à sa préparation mouvementée, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est un joueur technique assez vif au milieu de terrain, plutôt offensif. C'est un petit gabarit dribbleur. On va le faire travailler physiquement pour que petit à petit il intègre le groupe mais il faudra vraiment plus de temps » avait confié le coach de l’ASSE.

Miladinovic annonce la couleur

Lors d’un entretien accordé à Hot Sport, Miladinovic a, lui aussi, évoqué son ressenti et en a dit plus sur son intégration en France. « Bien-sûr, cela signifie beaucoup pour moi d'avoir l'opportunité de me battre pour jouer dans l'une des ligues les plus fortes du monde, et surtout dans un club comme Saint-Étienne. Pour l'instant, je m'habitue au nouvel environnement, et tout se passe comme prévu, j'ai le soutien de toutes les personnes du club, pour lequel je suis reconnaissant, et c'est mon travail de montrer ce que je suis capable de faire » a-t-il confié. Le milieu de terrain a encore le temps pour s’imposer puisque son contrat court jusqu’en juin 2028.