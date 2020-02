Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : L’AS Monaco veut trouver le nouveau Mbappé

Publié le 29 février 2020 à 11h40 par T.M.

Alors que l’AS Monaco peut se vanter d’avoir fait exploser Kylian Mbappé, Oleg Petrov, vice-président de l’ASM, espère bien refaire la même opération à l’avenir.