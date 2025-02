Mercato : L’arrivée à l’OM qui a choqué Bennacer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, le mercato hivernal s’est bouclé avec la signature d’Ismaël Bennacer. Au contraire de l’été dernier, cette fois, un accord a pu être trouvé avec le Milan AC pour un prêt avec option d’achat. L’Algérien a donc posé ses valises à Marseille, où un accueil de rock star lui avait été réservé. De quoi l’impressionner.

Cet hiver, l’effectif de Roberto De Zerbi à l’OM a subi des modifications. Il y a eu des départs, mais aussi des arrivées. Les recrues ont été au nombre de 4 et parmi celles-ci, on retrouve Ismaël Bennacer. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le club phocéen a relancé le dossier de l’Algérien du Milan AC après l’échec de l’été dernier. Et l’issue a été positive avec le prêt avec option d’achat de Bennacer à l’OM.

« C'était même trop »

Arrivé à Marseille, Ismaël Bennacer a été accueilli à l’aéroport par de très nombreux supporters. L’accueil a été chaud et ça n’a pas manqué de faire réagir l’Algérien. Dans une interview pour les médias de l’OM, Bennacer a notamment expliqué à ce propos : « L'accueil à l'aéroport ? Ça m'a touché, c'était même trop. C'est l'ADN de ce club, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé, ce que j'ai ressenti toute ma vie aussi en regardant et en supportant ce club. était quelque chose d’incroyable ».

« Je donnerai tout pour ce maillot »

Ismaël Bennacer a ensuite ajouté : « Un message à adresser aux supporters ? Je les remercie pour leur accueil. Je donnerai tout pour ce maillot au centre d'entraînement et encore plus en match ».