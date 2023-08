Mercato : L’Arabie saoudite veut faire très mal au PSG

Alexis Brunet

Plusieurs cadres du PSG vont peut-être mettre les voiles cet été. Dernièrement, c'est l'avenir de Marco Verratti qui est au cœur des rumeurs. L'Italien pourrait débarquer en Arabie saoudite, après de très nombreuses années à Paris. Mais il est possible que la Saudi Pro League fasse coup double, en mettant la main sur un autre Parisien, en la personne de Neymar.

Avec l'arrivée de Luis Enrique au poste d'entraîneur, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Cela se confirme d'abord sur le mercato. Le club de la capitale a déjà recruté pas moins de huit joueurs, avec l'arrivée lundi 7 août de l'attaquant du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos. Ce dernier s'installera donc normalement à la pointe du 4-3-3 de l'entraîneur espagnol. Le Portugais ne sera sans doute pas le dernier renfort de l'été, on parle notamment d'un possible recrutement d'Ousmane Dembélé. Les noms de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani sont aussi régulièrement cités.

Marco Verratti pourrait quitter le PSG

Mais il n'y a pas qu'au niveau des arrivées que le PSG pourrait changer considérablement. En effet, cet été on parle beaucoup de départ possible de plusieurs cadres du projet parisien. Selon les informations de 90min , le Public Investment Fund (PIF), qui détient plusieurs clubs en Arabie saoudite est toujours en négociations pour Marco Verratti. L'Italien pourrait être ouvert à un départ de Paris, après plus de 10 ans en France, mais le club de la capitale voudrait une très grosse offre.

PSG : Neymar prépare un sacrifice pour son transfert https://t.co/NSyK8oM3ux pic.twitter.com/wINdsCcj9m — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Neymar est aussi courtisé par l'Arabie saoudite