Mercato : L'Arabie Saoudite va encore plomber un transfert du PSG ?

Alexis Brunet

Le PSG va chercher à se renforcer considérablement cet été, pour offrir encore plus de possibilités à Luis Enrique. Le club de la capitale a notamment Joshua Kimmich dans son viseur pour venir étoffer son milieu de terrain. Mais l’Allemand est aussi courtisé par l’Arabie saoudite, tout comme un certain Victor Osimhen, également cité dans l’orbite du PSG.

Le mercato ouvrira officiellement ses portes ce lundi et le PSG a déjà réfléchi à son plan. Le club de la capitale veut se renforcer sur toutes les lignes et il aurait déjà trouvé son bonheur au poste de gardien de but. En effet, Matvey Safonov devrait débarquer en provenance de Krasnodar, même si un litige avec son ex-femme pourrait retarder l’officialisation.

Le PSG veut Kimmich, tout comme l’Arabie Saoudite

Pour ce qui est de sa défense centrale, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG devrait tenter de nouveau sa chance cet été pour Leny Yoro. Au milieu de terrain, un nom ressort particulièrement, celui de Joshua Kimmich. Mais d’après les informations du journaliste Rudy Galetti, le club de la capitale ne serait pas le seul sur l’Allemand. En Arabie Saoudite, Al-Ahli voudrait tout tenter pour arracher la signature du joueur du Bayern Munich. Une rencontre pourrait même avoir lieu avant le début de l’Euro.

Real Madrid - PSG : La signature de Mbappé fait scandale ! https://t.co/ZVGJu8MRq2 pic.twitter.com/fYbdin3qpu — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Al-Ahli veut également Osimhen

En plus de Joshua Kimmich, Al-Ahli est également attiré par un deuxième joueur suivi par le PSG. Le club d’Arabie Saoudite se verrait bien mettre la main sur Victor Osimhen, qui est très souvent cité comme le favori pour remplacer Kylian Mbappé. Affaire à suivre...