Mercato : L’agent de Tolisso sort du silence !

Publié le 11 juin 2020 à 19h10 par La rédaction

Alors que Corentin Tolisso est annoncé dans le viseur de Manchester United, l’agent de l'ancien joueur de l'OL est sorti du silence pour éclaircir la situation de son protégé.