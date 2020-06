Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande annonce de la femme de Thiago Silva ?

Publié le 11 juin 2020 à 18h45 par A.M.

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva semble encore dans le flou pour son avenir. Toutefois sur les réseaux sociaux, sa femme aurait lâché un indice de taille d'après Le Parisien.

L'avenir de Thiago Silva fait grandement parler ces jours-ci. Et pour cause, alors que le contrat du Brésilien prend fin le 30 juin, L'Equipe et RMC Sport ont annoncé que Leonardo lui avait désigné la porte de sortie. Huit ans après son arrivée, le capitaine du PSG pourrait donc quitter le club de la capitale, mais pour le moment, rien n'a été officialisé ni démenti en ce qui concerne l'avenir de Thiago Silva qui devra de toute façon finir la Ligue des Champions au mois d'août avec le PSG. Mais Le Parisien rapporte un message qu'aurait écrit la femme du défenseur central sur les réseaux sociaux et qui semble sans ambiguïté.

La femme de Thiago Silva aurait confirmé son départ