Mercato : Lâché par le PSG, il vit un enfer !

En fin de contrat le 30 juin 2024, Layvin Kurzawa n'a pas été prolongé par le PSG. Sans club pendant sept mois, le latéral gauche de 33 ans a rejoint Boavista en février dernier. Toutefois, son séjour chez les Panthères a pris fin l'été dernier. A la recherche d'une nouvelle équipe, Layvin Kurzawa espère pouvoir se relancer grâce au prochain mercato.
Très performant sous les couleurs de l'AS Monaco, Layvin Kurzawa a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères du club rouge et bleu ont déboursé environ 25M€ pour le recruter lors de l'été 2015. Toutefois, le séjour de Layvin Kurzawa au PSG ne s'est pas du tout passé comme il l'aurait imaginé.
Sans club, Layvin Kurzawa est frustré
A la peine au PSG, Layvin Kurzawa a perdu du crédit au fil des mois, jusqu'à devenir indésirable. Mis au placard à Paris, le latéral gauche de 33 ans est parti librement et gratuitement le 30 juin 2024. Le PSG n'ayant pas fait le nécessaire pour le prolonger.
«J’espère trouver rapidement pour rejouer au football»
Passé par Boavista du 11 février au 1er juillet 2025, Layvin Kurzawa est actuellement club, espérant retrouver une équipe lors du prochain mercato hivernal. « Peux-tu nous donner de tes nouvelles ? Actuellement, je continue à me préparer pour trouver une opportunité au mercato de janvier. J’espère trouver rapidement pour rejouer au football, car ça me manque énormément, et c’est d’autant plus frustrant d’être dans cette situation que j’ai encore les jambes et le niveau. Alors certes, je ne serai peut-être pas opérationnel très rapidement comme certains clubs le voudraient, mais je sais qu’avec une bonne préparation, je peux être au niveau et prêt le plus vite possible », a confié Layvin Kurzawa lors d'un entretien accordé à l'AS Monaco.