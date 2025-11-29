Mercato : Lâché par le PSG, il vit un enfer !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Layvin Kurzawa n'a pas été prolongé par le PSG. Sans club pendant sept mois, le latéral gauche de 33 ans a rejoint Boavista en février dernier. Toutefois, son séjour chez les Panthères a pris fin l'été dernier. A la recherche d'une nouvelle équipe, Layvin Kurzawa espère pouvoir se relancer grâce au prochain mercato.

Très performant sous les couleurs de l'AS Monaco, Layvin Kurzawa a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères du club rouge et bleu ont déboursé environ 25M€ pour le recruter lors de l'été 2015. Toutefois, le séjour de Layvin Kurzawa au PSG ne s'est pas du tout passé comme il l'aurait imaginé.

Sans club, Layvin Kurzawa est frustré A la peine au PSG, Layvin Kurzawa a perdu du crédit au fil des mois, jusqu'à devenir indésirable. Mis au placard à Paris, le latéral gauche de 33 ans est parti librement et gratuitement le 30 juin 2024. Le PSG n'ayant pas fait le nécessaire pour le prolonger.