Mercato : La vérité éclate sur cette nouvelle polémique avec Cristiano Ronaldo

Après son interview fracassante à la télévision anglaise, Cristiano Ronaldo a retrouvé son coéquipier Bruno Fernandes avant le début de la Coupe du Monde, le tout dans une ambiance glaciale captée par les caméras de la télévision portugaise. Sur Instagram, le joueur de Manchester United a réagi aux rumeurs évoquant un malaise avec le quintuple Ballon d’Or.

La séquence a fait le tour du monde. Alors qu’il n’a pas hésité à tacler Erik ten Hag et la direction de Manchester United dans une interview accordée à la télévision anglaise, Cristiano Ronaldo retrouvait Bruno Fernandes en vue de la Coupe du Monde au Qatar, le tout dans une ambiance glaciale qui a énormément fait réagir sur la toile.

Bruno Fernandes catching up with Cristiano Ronaldo in the Portugal camp 👀🇵🇹(via @selecaoportugal) pic.twitter.com/D1UFlfBlwG — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2022

« C'était une plaisanterie entre eux »

« J’avais le bonheur d’être dans le vestiaire à ce moment-là et j’ai vu les images. C’est drôle, parce que parfois, ça peut être sujet à interprétation , a réagi Joao Mario, apportant sa version des faits. C 'était une plaisanterie entre eux parce que curieusement, Bruno a été l’un des derniers à arriver et Cristiano lui a demandé s’il était venu en bateau. »

« Tu gâches les unes des journaux ! »