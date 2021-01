Foot - Mercato - OM

Mercato : La tendance se confirme sérieusement pour la vente de l'OM !

Publié le 9 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Longtemps réfractaire à l'idée de vendre l'Olympique de Marseille, Frank McCourt aurait revu ses plans et serait maintenant décidé à céder ses parts.

Après avoir affiché publiquement son intention de rester propriétaire de l'OM, Frank McCourt pourrait changer d'avis. Et pour cause, Thibaud Vézirian révélait récemment que le Bostonien avait reçu une offre : « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Il a participé à des réunions avec son état-major dont Jeff Ingram qui le pousse à vendre, avec deux directeurs de l'OM et ses avocats. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d'euros ». Et le journaliste indépendant, très actif sur ce dossier, va encore plus loin.

McCourt aurait bien décidé de vendre l'OM