Mercato : La signature qui enflamme le vestiaire de l'OM !

Ça fait désormais 6 recrues pour l'OM lors de ce mercato estival ! Ce mercredi soir, le club phocéen a officialisé la signature de Timothy Weah, arrivé en provenance de la Juventus. A Marseille, l'Américain va retrouver certains joueurs qu'il connait très bien, à commencer par Angel Gomes qui se fait une joie de rejouer avec Weah après le LOSC.
Au terme d'un feuilleton riche en rebondissements, l'OM et la Juventus sont parvenus à se mettre d'accord pour le prêt avec option d'achat de Timothy Weah. L'Américain a ainsi rejoint Marseille, où il s'est engagé officiellement ce mercredi soir. Après Angel Gomes et en attendant peut-être Edon Zhegrova, l'OM accueille donc avec Weah un nouvel ancien joueur du LOSC.
« J'ai hâte que nous travaillons à nouveau »
Timothy Weah a d'ailleurs reçu un message de la part d'Angel Gomes, son ancien partenaire au LOSC. Ravi de retrouver l'Américain à l'OM, le milieu de terrain a confié, rapporté par les médias olympiens : « Mon gars Tim. Je suis tellement content que tu aies rejoint le club. J'ai hâte que nous commencions. J'ai hâte que nous travaillons à nouveau. Et j'espère que nous pourrons apporter un peu de joie. Et ramener des trophées ».
« Je suis content de retrouver mon frère »
Par la suite, Timothy Weah a d'ailleurs répondu à Angel Gomes. « Je suis content de retrouver mon frère. On a passé 3 ans ensemble à Lille et je suis très fier d'être là avec lui. J'espère qu'on va faire de grandes choses à l'Orange Vélodrome et à Marseille », a lâché celui qui vient donc de quitter la Juventus pour l'OM.