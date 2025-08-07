Mercato : La signature qui enflamme le vestiaire de l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça fait désormais 6 recrues pour l'OM lors de ce mercato estival ! Ce mercredi soir, le club phocéen a officialisé la signature de Timothy Weah, arrivé en provenance de la Juventus. A Marseille, l'Américain va retrouver certains joueurs qu'il connait très bien, à commencer par Angel Gomes qui se fait une joie de rejouer avec Weah après le LOSC.

Au terme d'un feuilleton riche en rebondissements, l'OM et la Juventus sont parvenus à se mettre d'accord pour le prêt avec option d'achat de Timothy Weah. L'Américain a ainsi rejoint Marseille, où il s'est engagé officiellement ce mercredi soir. Après Angel Gomes et en attendant peut-être Edon Zhegrova, l'OM accueille donc avec Weah un nouvel ancien joueur du LOSC.

« J'ai hâte que nous travaillons à nouveau » Timothy Weah a d'ailleurs reçu un message de la part d'Angel Gomes, son ancien partenaire au LOSC. Ravi de retrouver l'Américain à l'OM, le milieu de terrain a confié, rapporté par les médias olympiens : « Mon gars Tim. Je suis tellement content que tu aies rejoint le club. J'ai hâte que nous commencions. J'ai hâte que nous travaillons à nouveau. Et j'espère que nous pourrons apporter un peu de joie. Et ramener des trophées ».