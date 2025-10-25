Mercato : La presse étrangère vend la mèche pour le prochain coup de l'OM !

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Medhi Benatia a profondément changé le visage de l’Olympique de Marseille, même s’il aurait aimé en faire plus. Mais une occasion de se rattraper pourrait bientôt se présenter pour le directeur sportif marseillais, puisque l’une de ses anciennes cibles devrait bientôt se retrouver sur le marché des transferts.

On ne compte plus les transferts opérés à Marseille depuis deux ans. Rien que cet été, alors que l’on annonçait un mercato assez calme, ce sont près de douze recrues qui ont débarqué à l’OM. Mais Medhi Benatia a également connu quelques petits échecs...

Benatia voulait Belahyane C’est notamment le cas avec Reda Belahyane, jeune milieu de terrain marocain que le directeur sportif de l’OM aurait aimé recruter. Plusieurs offres dont une de 10M€ auraient été formulés, mais à 21 ans et après avoir explosé à l’Hellas Verona, il a décidé de rester en Serie A et donc signer avec la Lazio.