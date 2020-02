Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : La mise au point du Milan AC pour l’avenir d’Ibrahimovic

Publié le 14 février 2020 à 9h25 par T.M.

Alors que Zlatan Ibrahimovic s’est engagé pour 6 mois, plus une année en option, au Milan AC, Frederic Massara, directeur sportif milanais a fait le point sur l’avenir du Suédois.