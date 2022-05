Foot - Mercato - OL

Mercato : La grosse sortie de Peter Bosz sur son avenir !

Publié le 1 mai 2022 à 23h40 par La rédaction mis à jour le 1 mai 2022 à 23h45

Alors que l’avenir de Peter Bosz sur le banc de l’OL est flou, ce dernier espère avoir une seconde chance, mais ne veut pas se faire d'illusion.