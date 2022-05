Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme sortie sur l'avenir de Saliba !

Publié le 1 mai 2022 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 1 mai 2022 à 23h12

Alors que William Saliba réalise une saison de haut niveau à l’Olympique de Marseille, Thierry Henry regrette que le Français n’ait jamais eu sa chance à Arsenal.

Prêté à l’Olympique de Marseille lors du précédent mercato estival, William Saliba réalise une très bonne saison. Apparu lors de 48 des 51 matchs disputés par les Phocéens , le joueur de 21 ans s’est imposé comme un élément clé du système de Jorge Sampaoli. Alors que ses performances lui ont même ouvert les portes de l’équipe de France, il semble compliqué que le défenseur continue son aventure à l’OM à l’issue de son prêt. En effet, compte tenu du niveau affiché par le natif de Bondy, Arsenal pourrait l’intégrer à son effectif. Une situation qui n’a encore jamais eu lieu depuis son transfert chez les Gunners en 2020, ce que regrette Thierry Henry.

« Il appartient toujours à Arsenal, donc j’aimerais bien le voir évoluer à Arsenal »