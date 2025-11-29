Mercato : La grosse erreur de l’OM !

Un an et demi seulement après son arrivée en provenance du FC Nantes, Quentin Merlin a été prié de quitter l’OM l’été dernier. Une marche qui était trop haute pour lui, selon Kevin Diaz, qui a invité le latéral gauche âgé de 23 ans à se mettre « très rapidement au niveau », lui qui ne s’est pas encore imposé à Rennes.
Si Valentin Rongier est déjà un cadre du Stade Rennais, où Habib Beye en a fait son capitaine, la donne est différente pour Quentin Merlin. Lui aussi arrivé en provenance de l’OM l’été dernier, le latéral gauche âgé de 23 ans ne s’est pas vraiment imposé et était remplaçant lors des deux derniers matchs de son équipe, contre l’AS Monaco (4-1) et vendredi face à Metz (0-1).
« À Marseille, la marche était trop haute »
« Quentin Merlin, il va quand même falloir qu'il fasse attention. C'était un espoir intéressant du côté de Nantes. Après, à Marseille, clairement il a fait des bonnes choses parce qu'il a un bon pied et qu'il a des qualités, Mais à Marseille, la marche était trop haute », a déclaré Kevin Diaz dans l’After Foot sur RMC.
« Il va falloir qu'il se mette très vite au niveau »
« Il est revenu dans un club peut-être à sa mesure avec Rennes, mais c'est quand même un club avec un entraîneur très ambitieux », a ajouté Kevin Diaz, qui en attend plus de la part de Quentin Merlin. « Il va falloir qu'il se mette très vite au niveau. Parce qu'à un moment, le football de haut niveau est de répondre aux attentes. »