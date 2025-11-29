Mercato : La grosse erreur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an et demi seulement après son arrivée en provenance du FC Nantes, Quentin Merlin a été prié de quitter l’OM l’été dernier. Une marche qui était trop haute pour lui, selon Kevin Diaz, qui a invité le latéral gauche âgé de 23 ans à se mettre « très rapidement au niveau », lui qui ne s’est pas encore imposé à Rennes.

Si Valentin Rongier est déjà un cadre du Stade Rennais, où Habib Beye en a fait son capitaine, la donne est différente pour Quentin Merlin. Lui aussi arrivé en provenance de l’OM l’été dernier, le latéral gauche âgé de 23 ans ne s’est pas vraiment imposé et était remplaçant lors des deux derniers matchs de son équipe, contre l’AS Monaco (4-1) et vendredi face à Metz (0-1).

« À Marseille, la marche était trop haute » « Quentin Merlin, il va quand même falloir qu'il fasse attention. C'était un espoir intéressant du côté de Nantes. Après, à Marseille, clairement il a fait des bonnes choses parce qu'il a un bon pied et qu'il a des qualités, Mais à Marseille, la marche était trop haute », a déclaré Kevin Diaz dans l’After Foot sur RMC.